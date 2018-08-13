Японский инженер создал робота с лицом мальчика

Токио, 13 августа. Известный разработкой реалистично выглядящих андроидов японский инженер Хироси Исигуро представил нового робота. Как сообщает TechCrunch, он создал человекоподобного робота.

Лицо устройства напоминает лицо 10-летнего ребенка. Робот оснащен парой рук и работает на асимметричных колесах. В движении он немного покачивается и имитирует человеческие движения. Отмечается, что у робота есть мимика. Он моргает глазами, двигает головой. Инженер считает свою разработку важной, так как она вносит большой вклад в будущее общение человека и робота.

Ранее ученые создали робота из металла с эффектом памяти. Вместо электрических моторов ученые использовали металл, который деформируется при нагреве. При охлаждении он обратно выравнивается. Как уточнили эксперты, робот может двигаться именно из-за перепада температур.