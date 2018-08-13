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Новый транспортный рекорд установлен на Крымском мосту
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    Новый транспортный рекорд установлен на Крымском мосту

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    Новый транспортный рекорд установлен на Крымском мосту

    Симферополь, 13 августа. Более 33 тысяч транспортных средств проехали по Крымскому мосту в обе стороны за сутки. Как говорится в сообщении информационного центра «Крымского моста», таким образом был установлен новый рекорд суточного трафика.

    Согласно приведенным данным, за 24 часа по мосту через Керченский пролив проехали 33 359 транспортных средств в обе стороны, из них более 17,9 тысячи автомобилей — в сторону Крыма.

    Как сообщает инфоцентр, более 1,791 миллиона транспортных средств проехали по мосту с момента открытия движения по нему.

    Мост из Краснодарского края в Крым является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. К настоящему времени строители закончили формирование почти всех опор железнодорожного моста, из 307 сформированы 300.

    Автор: Тимур Румянцев
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