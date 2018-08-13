Минздрав России назвал количество беременных девочек до 14 лет

Москва, 13 августа. Число беременных до 14 лет уменьшилось в России за 12 месяцев более чем вдвое — с 630 до 275. Об этом в понедельник сообщает РИА Новости со ссылкой на статистический сборник министерства здравоохранения РФ.

По подсчетам ведомства, число беременных до 14 лет в стране в 2016 году составляло 630, в минувшем году — 275.

Помимо этого, в прошлом году 231 девочка сделала аборт, в то время как в 2016 году на такой шаг пошли меньше половины, передает РИА Новости.

В общей сложности в 2017 году в Российской Федерации девушкам в возрасте от 15 до 17 лет было сделано 4865 абортов, что практически на 2 тыс. меньше, чем в 2016 году, сообщает «Свободная пресса».

Напомним, в конце июля стало известно, что в Приморском крае в рамках общероссийской акции «Подари мне жизнь!» вводятся так называемые дни тишины, во время которых не будут проводиться аборты.