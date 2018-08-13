Меню
Общество
Минздрав России назвал количество беременных девочек до 14 лет
Экономика
Курс доллара впервые за два года превысил отметку в 68 рублей
Следующая новость
Загрузка...

    Минздрав России назвал количество беременных девочек до 14 лет

    740

    Минздрав России назвал количество беременных девочек до 14 лет

    Москва, 13 августа. Число беременных до 14 лет уменьшилось в России за 12 месяцев более чем вдвое — с 630 до 275. Об этом в понедельник сообщает РИА Новости со ссылкой на статистический сборник министерства здравоохранения РФ.

    По подсчетам ведомства, число беременных до 14 лет в стране в 2016 году составляло 630, в минувшем году — 275.

    Помимо этого, в прошлом году 231 девочка сделала аборт, в то время как в 2016 году на такой шаг пошли меньше половины, передает РИА Новости.

    В общей сложности в 2017 году в Российской Федерации девушкам в возрасте от 15 до 17 лет было сделано 4865 абортов, что практически на 2 тыс. меньше, чем в 2016 году, сообщает «Свободная пресса».

    Напомним, в конце июля стало известно, что в Приморском крае в рамках общероссийской акции «Подари мне жизнь!» вводятся так называемые дни тишины, во время которых не будут проводиться аборты.

    Автор: Дана Балан
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.