«Нет в Европе никакой Вайкуле»: Прилепин отреагировал на заявление певицы о запрете посещать Крым

Москва, 13 августа. Писатель Захар Прилепин на своей странице в Facebook отреагировал на заявление певицы Лаймы Вайкуле о том, что ей как европейцу запрещено посещать Крым.

Прилепин прокомментировал заявление Вайкуле, которая она сделала во время визита в Одессу. Она подчеркнула, что ни за какие деньги не приедет в Крым, потому что европейцам его посещать запрещено.

«Если что-то и навек показывает местечковость прекрасной (на самом деле, обычная рассейская попса) Лаймы — так это смешная и трогательная претензия на «европейскость», — написал он в соцсети.

Писатель напомнил, что ни Милен Фармер, ни Патрисия Каас, ни Шинейд О Коннор не говорили про себя во множественном числе, напоминая, что они европейцы.

«Европейцам нет нужды напоминать, что они из Европы, на то они и европейцы, — объяснил он. — Нет в Европе никакой Вайкуле и не будет».

Прилепин напомнил певице, что она активно гастролирует по азиатской России.

«Только в нашей азиатчине такое и слушают, — добавил он. — И такое с легкостью прощают. Пошумят и пойдут на концерт «европейской звезды».

Ранее продюсер Иосиф Пригожин посоветовал певице Лайме Вайкуле не приезжать с концертами в Россию после ее заявления о Крыме.