Молния спровоцировала более 140 лесных пожаров в Канаде

Отттава, 13 августа. Молния спровоцировала более 140 новых очагов лесных пожаров в канадской провинции Британская Колумбия.

Об этом передает Global News. По словам главы пожарной службы провинции Кевина Скрепника, такого количества пожаров в Канаде не наблюдали многие годы. Всего в провинции насчитали около 600 пожаров.

В 2017 году почти 40 тысяч человек были эвакуированы в Канаде из-за лесных пожаров. Леса горели также в канадской провинции Британская Колумбия.

В борьбе со стихией были задействованы более трех тысяч человек, а также 203 единицы воздушной техники. На тушение пожаров власти провинции потратили несколько десятков миллионов долларов.

Ранее более 10 тысяч человек остались без электричества. Причиной такого технического коллапса стал сильнейший ураган, который прокатился по востоку страны.