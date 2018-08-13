Стало известно, когда и где пройдет следующий саммит КНДР и Южной Кореи

Токио, 13 августа. Следующий саммит КНДР и Южной Кореи пройдет в сентябре в Пхеньяне.

Как передает северокорейское агентство «Ренхап», Сеул и Пхеньян в понедельник договорились о новой встрече представителей стран. Новый саммит Северной и Южной Корей состоится в сентябре в Пхеньяне.

Ранее представители двух государств встречались в демилитаризованной зоне в пограничном пункте «Пханмунджом​​​». Встреча проходила на министерском уровне.

В июле глава министерства иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва заявил, что вне зависимости от формулировок на переговорах будет продолжаться работа над полной денуклеаризацией Северной Кореи.