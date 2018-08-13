Меню
Политика
Стало известно, когда и где пройдет следующий саммит КНДР и Южной Кореи
Технологии
Японский инженер создал робота с лицом мальчика
Следующая новость
Загрузка...

    Стало известно, когда и где пройдет следующий саммит КНДР и Южной Кореи

    60

    Стало известно, когда и где пройдет следующий саммит КНДР и Южной Кореи

    Токио, 13 августа. Следующий саммит КНДР и Южной Кореи пройдет в сентябре в Пхеньяне.

    Как передает северокорейское агентство «Ренхап», Сеул и Пхеньян в понедельник договорились о новой встрече представителей стран. Новый саммит Северной и Южной Корей состоится в сентябре в Пхеньяне.

    Ранее представители двух государств встречались в демилитаризованной зоне в пограничном пункте «Пханмунджом​​​». Встреча проходила на министерском уровне.

    В июле глава министерства иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва заявил, что вне зависимости от формулировок на переговорах будет продолжаться работа над полной денуклеаризацией Северной Кореи.

    Автор: Катерина Иванова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.