Стало известно, когда и где пройдет следующий саммит КНДР и Южной Кореи
Токио, 13 августа. Следующий саммит КНДР и Южной Кореи пройдет в сентябре в Пхеньяне.
Как передает северокорейское агентство «Ренхап», Сеул и Пхеньян в понедельник договорились о новой встрече представителей стран. Новый саммит Северной и Южной Корей состоится в сентябре в Пхеньяне.
Ранее представители двух государств встречались в демилитаризованной зоне в пограничном пункте «Пханмунджом». Встреча проходила на министерском уровне.
В июле глава министерства иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва заявил, что вне зависимости от формулировок на переговорах будет продолжаться работа над полной денуклеаризацией Северной Кореи.