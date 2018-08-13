«Слава Украине» кричат враги государства»: в Раде заявили о непатриотичности лозунга

Киев, 13 августа. Лозунг «Слава Украине» говорить неуместно, так как Украина находится сейчас не в лучшем положении, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

По его словам, «ничего под эти крики для Украины не было сделано», а лозунг «Слава Украине» произносили те, кто не принес пользы для государства.

В эфире телеканала «112 Украина» спикер подчеркнул, что будет рад словосочетанию «Слава Украине» при сильной и процветающей державе. Депутат считает, что украинские политики, использующие лозунг, являются не патриотами, а врагами страны.

Он объяснил, что патриотизм заключается в действиях, которые приводят к лучшей жизни населения. Если в результате реформ власти народ живет хуже, то руководители являются не патриотами, а врагами государства, уточнил Рябинович.

Ранее президент Украины Петр Порошенко рассказал, когда ВСУ перейдут на приветствие «Слава Украине!». Как отметил глава Украины, использование такого приветствия одобрили военнослужащие, военные части, трудовые коллективы и ветераны военной операции в Донбассе.

Напомним, предложение заменить приветствие украинских военных прозвучало еще в феврале 2018 года. В ДНР отреагировали на «Слава Украине!» в ВСУ. Политический обозреватель, публицист Владимир Головашин в комментарии ФАН отметил, что менять воинское приветствие — дело нужное, только победоносности от этого вряд ли прибавится. Военнослужащий Донецкой народной республики, боец первой Славянкой бригады Вячеслав Дьяков с позывным «Сенсей» назвал известие «ползучей нацификацией».

Напомним, лозунг «Слава Украине! Героям слава!» использовала запрещенная в России Украинская повстанческая армия во времена Второй мировой войны. С 2013 года это приветствие начали активно на Украине политики, активисты и сторонники Евромайдана.