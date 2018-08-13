Украинка пыталась провезти в Крым пистолет и восемь патронов

Севастополь, 13 августа. Крымские пограничники пресекли попытку нелегально ввезти с территории Украины пистолет и восемь патронов, спрятанные в автомобиле. Об этом в понедельник сообщает крымское пограничное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ).

По данным ведомства, инцидент произошел в контрольно-пропускном пункте «Армянск». Оружие обнаружили в транспортном средстве гражданки Украины 1973 года рождения при въезде в Крым.

Отмечается, что женщина ехала из Николаева, расположенного на юге Украины.

«В ходе осмотра под водительским сидением пограничники обнаружили пистолет неизвестной модели, магазин и восемь патронов к нему калибром 9 миллиметров», — следует из сообщения.

По словам украинки, оружие принадлежит ее отцу, которое он «возил с собой в целях самообороны».

Пистолет и патроны к нему отправлены на экспертизу.

Как отметили в пограничной службе, семя днями ранее зафиксированы еще два случая выявления патронов у граждан Украины.