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Украинка пыталась провезти в Крым пистолет и восемь патронов
Общество
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    Украинка пыталась провезти в Крым пистолет и восемь патронов

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    Украинка пыталась провезти в Крым пистолет и восемь патронов

    Севастополь, 13 августа. Крымские пограничники пресекли попытку нелегально ввезти с территории Украины пистолет и восемь патронов, спрятанные в автомобиле. Об этом в понедельник сообщает крымское пограничное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ).

    По данным ведомства, инцидент произошел в контрольно-пропускном пункте «Армянск». Оружие обнаружили в транспортном средстве гражданки Украины 1973 года рождения при въезде в Крым.

    Отмечается, что женщина ехала из Николаева, расположенного на юге Украины.

    «В ходе осмотра под водительским сидением пограничники обнаружили пистолет неизвестной модели, магазин и восемь патронов к нему калибром 9 миллиметров», — следует из сообщения.

    По словам украинки, оружие принадлежит ее отцу, которое он «возил с собой в целях самообороны».

    Пистолет и патроны к нему отправлены на экспертизу.

    Как отметили в пограничной службе, семя днями ранее зафиксированы еще два случая выявления патронов у граждан Украины.

    Автор: Дана Балан
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