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Жители Кондопоги заявили, что поджигатель церкви был сатанистом
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    Жители Кондопоги заявили, что поджигатель церкви был сатанистом

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    Жители Кондопоги заявили, что поджигатель церкви был сатанистом

    Санкт-Петербург, 13 августа. Поджигатель церкви в Кондопоге оказался сатанистом. Об этом рассказали жители населенного пункта, населением в 30 тысяч человек.

    Как пишет «Комсомольская правда», по словам охранника, церковь горела 20 минут. Он уточнил, что полиция задержала подозреваемого в поджоге. Выяснилось, что это 15-летний молодой человек, который использовал для своих целей пять литров бензина. Жители Кондопоги также уточнили, что ребенок приезжал к бабушке на лето. Они добавили, что молодой человек был сатанистом, а когда его задержали сотрудники правоохранительных органов, смеялся.

    Напомним, деревянная церковь XVIII века загорелась в Карелии. Пожар произошел в пятницу, 10 августа, сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного спасателя около 09.30. 

    Церковь Успения Богородицы в Кондопоге датируется 1774 годом. Она была построена в память о погибших участниках Кижского восстания 1769–1771 годах.

    Жители Кондопоги заявили, что поджигатель церкви был сатанистом

    Автор: Алия Садыкова
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