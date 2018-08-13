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Назван топ-5 самых медленных автомобилей в мире
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    Назван топ-5 самых медленных автомобилей в мире

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    Назван топ-5 самых медленных автомобилей в мире

    Москва, 13 августа. Автомобильные эксперты назвали топ-5 самых медленных машин среди тех, которые представлены на сегодняшний день на мировом рынке. Лидером «медленного» рейтинга стала малоизвестная модель Peel P50. Об этом сообщает ресурс «Автоновости дня».

    По словам специалистов, транспортное средство P50, возглавившее топ-5, оснащено двигателем производительностью 4,2 лошадиные силы. Машина может разогнаться до 45 километров в час.

    Вторую строчку занял автомобиль Aixam A.721 с аналогичной скоростью — 45 километров в час. Тройку замыкает электромобиль Renault Twizy. Далее по списку идут электрокар Mia с максимальной скоростью до 100 километров в час и индийский Tata Nano.

    Назван топ-5 самых медленных автомобилей в мире

    Напомним, ранее автомобильные эксперты назвали топ-5 лучших машин глав государств.

    Автор: Дана Балан
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