Меню
Весь мир
Поставки российских поездов в Сирию могут начаться в 2019 году
Технологии
Японский инженер создал робота с лицом мальчика
Следующая новость
Загрузка...

    Поставки российских поездов в Сирию могут начаться в 2019 году

    257

    Поставки российских поездов в Сирию могут начаться в 2019 году

    Москва, 13 августа. Поставки российской железнодорожной техники в Сирийскую Арабскую Республику могут начаться в 2019 году.

    Об этом сообщили в государственной компании «Сирийские железные дороги», уточнив, что Российская Федерация – ключевой партнер Сирии в восстановлении железнодорожной инфраструктуры.

    В свою очередь в корпорации «Уралвагонзавод» подтвердили «Известиям», что поставки в САР железнодорожной техники могут начаться в самые ближайшие месяцы, ориентировочно уже в 2019 году.

    «Уралвагонзавод» заинтересован в поставках широкой номенклатуры подвижного состава, в том числе цистерн, полувагонов, платформ, в количестве, необходимом для обновления парка железных дорог Сирии», — уточнили в компании.

    В «Сирийских железных дорогах» пояснили, что процесс восстановления отрасли начнется, прежде всего, с маршрутов, которые связывают крупные промышленные предприятия и пункты потребления товаров.

    Автор: Константин Терехов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.