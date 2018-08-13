Поставки российских поездов в Сирию могут начаться в 2019 году

Москва, 13 августа. Поставки российской железнодорожной техники в Сирийскую Арабскую Республику могут начаться в 2019 году.

Об этом сообщили в государственной компании «Сирийские железные дороги», уточнив, что Российская Федерация – ключевой партнер Сирии в восстановлении железнодорожной инфраструктуры.

В свою очередь в корпорации «Уралвагонзавод» подтвердили «Известиям», что поставки в САР железнодорожной техники могут начаться в самые ближайшие месяцы, ориентировочно уже в 2019 году.

«Уралвагонзавод» заинтересован в поставках широкой номенклатуры подвижного состава, в том числе цистерн, полувагонов, платформ, в количестве, необходимом для обновления парка железных дорог Сирии», — уточнили в компании.

В «Сирийских железных дорогах» пояснили, что процесс восстановления отрасли начнется, прежде всего, с маршрутов, которые связывают крупные промышленные предприятия и пункты потребления товаров.