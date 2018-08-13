Спасатели оказывают помощь пассажирам Ми-8 после жесткой посадки в Таджикистане

Москва, 13 августа. Спасатели и врачи находятся на месте жесткой посадки вертолета Ми-8 в Таджикистане, на борту которого находились альпинисты. Как рассказала пресс-секретарь комитета по ЧС и ГО при правительстве республики Умеду Юсуфи, в штабе ожидают их возвращения.

Как передает телеканал «360», спасатели и медики сейчас находятся на месте жесткой посадки. В штабе ожидают возвращения вертолета обратно. При этом Юсуфи уточнила, что это не крушение, а жесткая посадка, поэтому о жертвах или пострадавших говорить рано.

Напомним, вертолет совершил жесткую посадку на высоте 4,5 тысячи метров. Связь с экипажем была некачественной, поскольку у пилотов села зарядка от спутникового телефона. При этом они успели сообщить координаты места, где произошло чрезвычайное происшествие.

Ранее сообщалось, что самолет По-2 совершил жесткую посадку в Иркутской области, есть пострадавшие.