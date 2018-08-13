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Хакеры научились красть банковские данные через взломанные модемы
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    Хакеры научились красть банковские данные через взломанные модемы

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    Хакеры научились красть банковские данные через взломанные модемы

    Москва, 13 августа. Киберпреступники крали банковские реквизиты пользователей, взламывая маршрутизаторы.

    Об этом говорится в исследовании компании Radware. Отмечается, что не подозревающие об опасности пользователи попадали на поддельные сайты финансовых организаций и выдавали им свои учетные данные.

    Отмечается, что уязвимость была найдена в аппаратах фирмы DLink. Хакеры использовали специальное оборудование, с помощью которого удаленно изменяли DNS-параметры некоторых маршрутизаторов, а также модемов. Это позволяло незаметно для юзеров перенаправлять их на сайты-клоны финансовых организаций.

    Как пишут СМИ, в частности, атаки коснулись двух бразильских банков — Itau Unibanco и Banco de Brasil. При этом поддельные страницы выглядели идентичными подлинным. Пользователям при работе на сайте предлагалось ввести все данные. Единственным сообщением об опасности было предупреждение о незащищенном соединении.

    Хакеры научились красть банковские данные через взломанные модемы

    Автор: Алия Садыкова
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