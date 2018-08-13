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Стало известно, где похоронят звезду «Ментовских войн» Узденского
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    Стало известно, где похоронят звезду «Ментовских войн» Узденского

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    Стало известно, где похоронят звезду «Ментовских войн» Узденского

    Москва, 13 августа. В Новосибирске в возрасте 66 лет умер российский актер театра и кино Анатолий Узденский. Звезда «Убойной силы» находился в Новосибирске в отпуске. Церемония прощания и похороны пройдут в Москве, пишет «Газета.Ru».

    Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, причиной смерти актера стало заболевание сердечно-сосудистой системы.

    Как отметили в пресс-службе театра, артист отправился в родной Новосибирск, потому что в «Современнике» начался отпуск.

    Узденский запомнился поклонникам ролями в спектаклях «Три товарища», «Виндзорские насмешницы» и других, а также ролями в телевизионных сериалах — «Убойная сила», «Бандитский Петербург», «Ментовские войны».

    Напомним, 9 августа в российской столице на 75-м году жизни умерла народная артистка России, актриса театра «Современник» Тамара Дегтярева.

    Автор: Дана Балан
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