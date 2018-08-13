Стало известно, где похоронят звезду «Ментовских войн» Узденского

Москва, 13 августа. В Новосибирске в возрасте 66 лет умер российский актер театра и кино Анатолий Узденский. Звезда «Убойной силы» находился в Новосибирске в отпуске. Церемония прощания и похороны пройдут в Москве, пишет «Газета.Ru».

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, причиной смерти актера стало заболевание сердечно-сосудистой системы.

Как отметили в пресс-службе театра, артист отправился в родной Новосибирск, потому что в «Современнике» начался отпуск.

Узденский запомнился поклонникам ролями в спектаклях «Три товарища», «Виндзорские насмешницы» и других, а также ролями в телевизионных сериалах — «Убойная сила», «Бандитский Петербург», «Ментовские войны».

Напомним, 9 августа в российской столице на 75-м году жизни умерла народная артистка России, актриса театра «Современник» Тамара Дегтярева.