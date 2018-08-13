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Восемь человек пострадали в Китае во время землетрясения
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    Восемь человек пострадали в Китае во время землетрясения

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    Восемь человек пострадали в Китае во время землетрясения

    Пекин, 13 августа. Во время землетрясения в Китайской Народной Республике пострадали как минимум восемь человек.

    По данным местных властей все они были доставлены в больницы и их жизням ничего не угрожает. Впрочем, как считают специалисты, пострадавших могло быть гораздо больше, однако жители успели вовремя покинуть свои дома.

    По поступающим с места события фотографиям видно, что многие здание серьезно повреждены и даже разрушены, на улицах населенных пунктов стоят побитые автомобили.

    Восемь человек пострадали в Китае во время землетрясения

    Добавим, что землетрясение магнитудой 5,0 произошло в уезде Тунхай в провинции Юньнань вечером в субботу. Сейсмологи зафиксировали более 120 афтершоков разной магнитуды.

    Автор: Константин Терехов
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