Восемь человек пострадали в Китае во время землетрясения

Пекин, 13 августа. Во время землетрясения в Китайской Народной Республике пострадали как минимум восемь человек.

По данным местных властей все они были доставлены в больницы и их жизням ничего не угрожает. Впрочем, как считают специалисты, пострадавших могло быть гораздо больше, однако жители успели вовремя покинуть свои дома.

По поступающим с места события фотографиям видно, что многие здание серьезно повреждены и даже разрушены, на улицах населенных пунктов стоят побитые автомобили.

Добавим, что землетрясение магнитудой 5,0 произошло в уезде Тунхай в провинции Юньнань вечером в субботу. Сейсмологи зафиксировали более 120 афтершоков разной магнитуды.