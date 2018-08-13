AliExpress блокирует аккаунты недовольных товаром россиян

Москва, 13 августа. Онлайн-магазин AliExpress начал блокировать учетные записи российских пользователей за попытки обмануть китайских продавцов.

Как пишет Akket, правила площадки разрешают открывать открытый спор с продавцом, если в продукции был обнаружен брак. Решить вопросы стороны могут полным или частичным возвратом стоимости покупки. По данным портала, в последнее время число недовольных покупателей растет. Администрация онлайн-магазина обнаружила большое число видеороликов на русском языке.

Авторы этих роликов подробно рассказывают, как обмануть продавцов AliExpress, а товары получить бесплатно. Отмечается, что из-за этого AliExpress начал массово блокировать аккаунты россиян, на счету которых есть большое число открытых споров по отношению к общему числу заказов.

Ранее сообщалось, что AliExpress запускает в России сервисы для шопоголиков и блогеров.