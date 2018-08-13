Опубликован рейтинг самых популярных городских автомобилей в 2018 году

Москва, 13 августа. Эксперты автомобильной отрасли опубликовали рейтинг самых популярных городских автомобилей 2018 года.

Как сообщается, за основу своеобразного топа были взяты данные по продажам ситикаров в первом полугодии, опубликованном на портале focus2move. Оказалось, что в январе – июне 2018-го на всей планете было реализовано 2,19 миллионов экземпляров городских авто.

Топ-10 возглавил Maruti Alto, который сохранил лидирующую позицию даже несмотря на то, что продажи этой марки снизились более чем на 13%. В целом же Maruti Alto за отчетный период времени было реализовано чуть более 109 тысяч штук.

Вторым с показателем почти 104 тысячи единиц стал Fiat 500. На третьем месте – модель Ford Ka, коих во всем мире в первом полугодии было реализовано 97,5 тысяч экземпляров.

Кроме того, в топ-10 также вошли Fiat Panda, Hyundai Grand i10, Maruti Wagon R, Suzuki Spacia, Suzuki Wagon R, Volkswagen up! и Daihatsu Move.