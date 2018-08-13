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РФ победила в чемпионате Европы по летним видам спорта | 13 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
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    РФ победила в чемпионате Европы по летним видам спорта | 13 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Пожарные локализовали природный пожар в Ялте. Владимир Путин: подписание каспийского договора в Казахстане войдет в историю. Турция ответит на объявленную торговую войну США.
    9:07 13 Августа 2018
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    Пожарные локализовали природный пожар в Ялте

    РФ победила в чемпионате Европы по летним видам спорта | 13 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Пожарным удалось локализовать сильный природный пожар, который вспыхнул в горах возле Ялты. Для тушения пожара были привлечены 489 человек и 68 единиц техники, включая самолет-амфибию Бе-200. Условия работы пожарных сложные. Очаг возгорания расположен в труднодоступной горной области, мониторинг за ситуацией ограничен из-за сильного дыма и плохой видимости, а ближайший источник воды находится в двух километрах от места пожара. Чтобы решить данную проблему, спасателям пришлось перегородить ручей и сделать запруду.

    Владимир Путин: подписание каспийского договора в Казахстане войдет в историю

    РФ победила в чемпионате Европы по летним видам спорта | 13 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Подписание соглашение о статусе Каспийского моря на саммите в Казахстане войдет в историю. Об этом в воскресенье заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
    «Безусловно, это событие войдет в историю как состоявшееся именно в Казахстане. Это большое событие, к которому мы долго шли, два десятилетия, искали решение и наконец-то решение найдено», — отметил он.
    По словам Путина, подписание соглашения стало примером хорошего взаимодействия в сложной политической обстановке. 

    Турция ответит на объявленную торговую войну США

    РФ победила в чемпионате Европы по летним видам спорта | 13 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ответит на объявленную торговую войну США. Анкара повернется к новым рынкам, добавил он. Вашингтон в два раза повысил пошлины на алюминий и сталь, что спровоцировало падение турецкой лиры до 6,62 за доллар. Национальная валюта Турции за сутки потеряла 20% своей стоимости.
    «Мы ответим тем, кто объявил торговую войну всему миру и втянул в нее нашу страну, сотрудничеством в рамках новых объединений и союзов»,— заявил турецкий лидер.
    Эрдоган добавил, что Вашингтон пытается подчинить Анкару во всех сферах: от финансовой до политической.

    Россия победила в первом чемпионате Европы по летним видам спорта

    РФ победила в чемпионате Европы по летним видам спорта | 13 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Сборная России заняла первое место в медальном зачете на чемпионате Европы по летним видам спорта. В копилке россиян оказалось 66 медалей: 31 золотая, 19 серебряных и 16 бронзовых. На втором месте расположилась Великобритания, которая суммарно собрала больше медалей, однако по количеству наград за первое место сильно уступила России. Британские спортсмены завоевали 71 медаль, из которых 24 золотых, 25 серебряных и 22 бронзовых. Почетное третье место заняла сборная Италии, которая смогла выиграть 58 медалей: 14 золотых, 16 серебряных и 28 бронзовых. 
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