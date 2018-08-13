РФ победила в чемпионате Европы по летним видам спорта | 13 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Пожарным удалось локализовать сильный природный пожар, который вспыхнул в горах возле Ялты. Для тушения пожара были привлечены 489 человек и 68 единиц техники, включая самолет-амфибию Бе-200. Условия работы пожарных сложные. Очаг возгорания расположен в труднодоступной горной области, мониторинг за ситуацией ограничен из-за сильного дыма и плохой видимости, а ближайший источник воды находится в двух километрах от места пожара. Чтобы решить данную проблему, спасателям пришлось перегородить ручей и сделать запруду.

«Безусловно, это событие войдет в историю как состоявшееся именно в Казахстане. Это большое событие, к которому мы долго шли, два десятилетия, искали решение и наконец-то решение найдено», — отметил он.

Подписание соглашение о статусе Каспийского моря на саммите в Казахстане войдет в историю. Об этом в воскресенье заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Турция ответит на объявленную торговую войну США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ответит на объявленную торговую войну США. Анкара повернется к новым рынкам, добавил он. Вашингтон в два раза повысил пошлины на алюминий и сталь, что спровоцировало падение турецкой лиры до 6,62 за доллар. Национальная валюта Турции за сутки потеряла 20% своей стоимости.

«Мы ответим тем, кто объявил торговую войну всему миру и втянул в нее нашу страну, сотрудничеством в рамках новых объединений и союзов»,— заявил турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что Вашингтон пытается подчинить Анкару во всех сферах: от финансовой до политической.