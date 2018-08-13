К 2030 году проверку ЕГЭ поручат нейросети

Москва, 13 августа. Проверку работ единого государственного экзамена (ЕГЭ) к 2030 году могут поручить компьютеру.

Как пишет газета «Известия», ожидается, что к этому времени развитие искусственного интеллекта должно достичь уровня, позволяющего оценить развернутые ответы школьников. По словам директора Федерального института педагогических измерений Оксаны Решетниковой, в ведомстве понимают, что экзамен должен меняться.

Сейчас ЕГЭ проверяют около 40 тысяч специалистов, а нейросеть смогла бы упростить эту задачу. Искусственный интеллект, по словам специалиста, также исключит человеческий фактор.

Решетникова считает, что разработка искусственного интеллекта, способного проверять экзамены, может стоить миллиарды рублей. При этом равнение на него может препятствовать развитию творческого потенциала детей.