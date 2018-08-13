Вертолет вылетел на Алтай к заблокированным туристам из Кемерово

Кемерово, 13 августа. Вертолет со спасателями вылетел на Алтай из Кемерово, где ожидают помощи четверо путешественников из Кузбасса, которые остались без экипировки на горной вершине Ак-Кем. Ранее вылет за туристами осложняли сложные метеорологические условия. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Сибирского регионального информационного центра МЧС (СРЦ МЧС).

В краевом ведомстве отметили, что воздушное судно вылетело из Кемерово на Алтай.

«Летчики не теряют времени, пока погодные условия позволяют сделать посадку в столице региона — Горно-Алтайске. Группа спасателей, в составе которой есть медицинский работник, находится в готовности к вылету», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в горах крайне сложно предвидеть погодные условия. В настоящее время, по данным синоптиков, туман опустился на место, где заблокированы туристы.

Отмечается, что в понедельник, 13 августа, прошел еще один сеанс связи спасателей с туристами, которые чувствуют себя нормально.

Как ранее заявил руководитель Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России Владимир Овсиенко, в районе, где будет проходить спасательная операция, низкая облачность. Сотрудники МЧС ожидают прибытия вертолета и разрешения на вылет.

Ранее «Газета Кемерова» сообщала, что спасатели дают советы и рекомендации кемеровским туристам, заблокированным в горах Алтая.