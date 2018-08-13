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В США рассказали, почему советский Винни-Пух нравится детям больше, чем американский
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    В США рассказали, почему советский Винни-Пух нравится детям больше, чем американский

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    В США рассказали, почему советский Винни-Пух нравится детям больше, чем американский

    Москва, 13 августа. Обозреватель издания The Daily Beast Наталья Винкельман в своей статье выразила восхищение советским мультфильмом «Приключения Винни-Пуха», а главного персонажа назвала более забавным в сравнении версией, популярной в Соединенных Штатах Америки.

    Она уточнила, что медведь в советском варианте истории про Винни-Пуха получился более простой, странный и смешной. Винкельман объяснила, что в американском варианте медведь кажется взрослым. Он одет в короткую желтую футболку и у героя выпирает живот. Советский Винни-Пух округлый, у него большие раскрытые глаза и он больше похож на детского персонажа.

    Кроме того, автор статьи добавила, что советский Винни-Пух шутник и хитрец. К примеру, он пытается притвориться тучей, чтобы спрятаться от пчел, также ходит в гости к кролику, чтобы бесплатно получить угощение и попадает в комические ситуации.

    В США рассказали, почему советский Винни-Пух нравится детям больше, чем американский

    Автор: Алия Садыкова
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