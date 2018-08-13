Twitter отказывается удалять оскорбления

Дублин, 13 августа. Администрация сервиса микроблогов Twitter отказывается удалять посты, оскорбляющие жителей Ирландии.

И это несмотря на то, что многие пользователи писали жалобы в администрацию с просьбой удалить посты, содержащие в себе оскорбительные выражения, направленные в адрес ирландцев.

Это - ссылки на сексуальное насилие над детьми, насмешки над жертвами изнасилований и другие подобного рода посты. Как сообщает The Times, в Twitter рассмотрели жалобы и решили, что ни один из постов не нарушил условия пользования сервисом.

Кроме прочего уже прозвучали требования к властям Ирландии применить санкционные меры в отношении компании, европейская штаб-квартира которой находится как раз в Дублине.

Кроме прочего, правительство Ирландии призывают ускорить принятие законов о цифровой безопасности.

