Меню
Весь мир
Twitter отказывается удалять оскорбления
Весь мир
Опубликован рейтинг самых популярных городских автомобилей в 2018 году
Следующая новость
Загрузка...

    Twitter отказывается удалять оскорбления

    40

    Twitter отказывается удалять оскорбления

    Дублин, 13 августа. Администрация сервиса микроблогов Twitter отказывается удалять посты, оскорбляющие жителей Ирландии.

    И это несмотря на то, что многие пользователи писали жалобы в администрацию с просьбой удалить посты, содержащие в себе оскорбительные выражения, направленные в адрес ирландцев.

    Это - ссылки на сексуальное насилие над детьми, насмешки над жертвами изнасилований и другие подобного рода посты. Как сообщает The Times, в Twitter рассмотрели жалобы и  решили, что ни один из постов не нарушил условия пользования сервисом.

    Кроме прочего уже прозвучали требования к властям Ирландии применить санкционные меры в отношении компании, европейская штаб-квартира которой находится как раз в Дублине. 

    Кроме прочего, правительство Ирландии призывают ускорить принятие законов о цифровой безопасности.
     

    Автор: Константин Терехов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.