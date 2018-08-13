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Спасатели вылетели на место жесткой посадки вертолета Ми-8 с альпинистами в Таджикистане
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    Спасатели вылетели на место жесткой посадки вертолета Ми-8 с альпинистами в Таджикистане

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    Спасатели вылетели на место жесткой посадки вертолета Ми-8 с альпинистами в Таджикистане

    Душанбе, 13 августа. В Таджикистане совершил жесткую аварийную посадку вертолет Ми-8 с 16 пассажирами на борту. Об этом сообщила пресс-секретарь комитета по чрезвычайным ситуациям (ЧС) Таджикистана Умеда Юсуфи.

    Отмечается, что инцидент случился в минувшее воскресенье, 12 августа, примерно в 14.30 по московскому времени. Вертолет перевозил альпинистов с пика Исмоили Сомони в лагерь в низовьях ледника Фортамбек.

    После происшествия связь с экипажем пропала, о судьбе пассажиров пока ничего неизвестно, передает телеканал «360».

    По неподтвержденной информации, в результате жесткой посадки есть несколько пострадавших.

    На место отправились два вертолета со спасателями и медиками, добавила Юсуфи.

    Для выяснения всех причин и обстоятельств будет сформирована специальная комиссия.

    Автор: Дана Балан
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