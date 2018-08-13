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В ДТП с трактором в Германии пострадали 27 человек
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    В ДТП с трактором в Германии пострадали 27 человек

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    В ДТП с трактором в Германии пострадали 27 человек

    Берлин, 13 августа. Экскурсионный трактор с прицепом для пассажиров перевернулся в федеральной земле Гессен в Германии. Как пишет Hessenschau, ссылаясь на местную полицию, инцидент произошел днем накануне.

    Трактор опрокинулся недалеко от города Лидербах в ФРГ. Отмечается, что транспортное средство двигалось по полю и во время крутого поворота опрокинулось. Тяжелые травмы получили шесть человек. Всего пострадали 27 человек, среди пострадавших есть 16 детей.

    Как пишет «Свободная пресса», поездка на тракторе является частью популярного аттракциона, в который входит лабиринт на кукурузном поле.

    Ранее сообщалось, что туристический автобус столкнулся с каретой скорой помощи на севере Германии, в результате дорожно-транспортного происшествия более 40 человек пострадало. Авария произошла накануне вечером, 30 июня, возле города Любек. Автобус, в салоне которого находились 42 ребенка, направлялся в летний лагерь, а автомобиль скорой помощи ехал на вызов. В результате полученного удара скорая вылетела в кювет.

    В ДТП с трактором в Германии пострадали 27 человек

    Автор: Алия Садыкова
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