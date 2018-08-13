«Превращение в «английскую королеву»: в Киеве сделали прогноз итога выборов на Украине

Киев, 13 августа. На предстоящих выборах президента Украины вполне может победить некий кандидат вроде артиста Святослава Вакарчука, считает украинский экономист Александр Охрименко. В Киеве он сделал прогноз итога выборов на Украине.

По его словам, перед этим должность президента Украины лишат реальных полномочий, превратив в аналог «английской королевы», когда глава государства выполняет лишь декоративные функции. Как уточнил специалист в эфире NewsOne, украинские политики «понизят ранг» президента. При этом они «выберут Вакарчука» и сделают из него «английскую королеву».

По его словам, у такого главы Украины не будет никаких полномочий, в том числе он не сможет назначать губернаторов, глав администраций. Охрименко добавил, что нынешний лидер государства Петро Порошенко так делать не позволяет. По его словам, если он проиграет президентские выборы, вариант превращения должности в «английскую королеву» не исключен.

Спикер считает, что в таком случае Порошенко будет стремиться занять пост премьера, а должность председателя правительства «поднимется».

«Если будет «английская королева», то это будет такой иммунитет, это будет значить, что Петр Алексеевич будет стараться стать премьером. Это однозначно, и должность премьера поднимается», – резюмировал экономист.

Ранее политтехнолог оценил шансы Порошенко на победу в президентских выборах. Действующий президент Порошенко имеет «все шансы» на победу на президентских выборах, которые пройдут в стране в 2019 году, заявил политтехнолог Порошенко Игорь Гринив. Главным преимуществом Порошенко Гринив назвал возможность профинансировать предвыборную кампанию. Гринив не стал пояснять, разработана ли для Порошенко стратегия выигрыша в первом туре, однако заявил, что якобы именно у Порошенко «больше всего шансов стать президентом».

Вместе с тем стоит заметить, что наибольшей популярностью среди украинцев пользуется глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, по крайней мере об этом свидетельствует статистика социологической группы «Рейтинг». Согласно цифрам, которые приводит группа, за Тимошенко готовы отдать голос 17,7% опрошенных.