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Россиянам могут выдать ипотечных кредитов на 3 трлн рублей в 2018 году
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    Россиянам могут выдать ипотечных кредитов на 3 трлн рублей в 2018 году

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    Россиянам могут выдать ипотечных кредитов на 3 трлн рублей в 2018 году

    Москва, 13 августа. Гражданам России могут выдать ипотечных кредитов на общую сумму 3 трлн рублей, что в 1,5 раза больше, чем в минувшем году. Об этом газете «Известия» сообщили эксперты «Дом.рф».

    По словам аналитиков, в общей сложности за семь месяцев этого года выдано порядка 785 тыс. кредитов.

    Отмечается, что в июне средняя ставка по ипотеке сократилась до 9,48%, на новостройки — до 9,26%, а показатель по результатам года составит примерно 9%. Это крайне низкий уровень для Российской Федерации, пишут «Известия».

    Ожидается, что показатели роста востребованности на ипотечные кредиты сохранятся, если макроэкономическая ситуация останется стабильной, передает News.ru.

    Ранее сообщалось, что практически на 75% выросло число сделок по ипотеке в российской столице за семь месяцев.

    Автор: Дана Балан
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