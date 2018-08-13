Космический аппарат NASA может потерять контакт с Землей

Вашингтон, 13 августа. Зонд Parker Solar Probe, который NASA запустило накануне, может ненадолго потерять связь с Землей. Зонд отправился в семилетнюю одиссею, чтобы изучить Солнце.

Он должен исследовать корону, самую внешнюю атмосферу Солнца. Кроме того, он изучит тайны солнечного ветра, поток заряженных частиц, который течет в солнечную систему со скоростью около миллиона миль в час. Как пишет The Times, теория Паркера 1958 года, согласно которой существовал солнечный ветер, первоначально была встречена скептицизмом.

Спустя четыре года Mariner 2, космический корабль NASA, направлявшийся на Венеру, отправил обратно данные, подтверждающие его правильность.

Ранее сообщалось, что в космическое путешествие ее вывела тяжелая ракета-носитель «Дельта-4» (Delta IV), стартовавшая с космодрома на мысе Канаверал.