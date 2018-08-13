На Украине рассказали, когда закончится «время Порошенко»

Киев, 13 августа. Журналист Руслан Коцаба заявил, что время президента Украины Петра Порошенко закончится в ходе выборов нового главы государства в марте следующего года.

По его словам, сотрудники украинских СМИ не должны бояться открыто критиковать действующую власть, так как ее дни сочтены.

«Это агония, их время закончится 29 марта 2019 года – выборы президента», – сказал Коцаба, подчеркнув, что главной задачей журналиста является критика власти.

«Вы должны критиковать власть, а ее есть за, что критиковать: за войну, за мародерство, за коррупцию, за то, что они вытворяют с украинцами – теми своими, так называемыми, «пенсионными» или «медицинскими реформами», – пояснил оппозиционер.

Он добавил, что и сам продолжит публично критиковать режим Порошенко и развязанную им войну в Донбассе, не боясь нового ареста.

Ранее Газета.ру сообщала, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали журналиста Руслана Коцабу, который создал «антимобилизационный видеоролик» и призывал уклоняться от мобилизации в ВСУ. Позже Ивано-Франковский городской суд постановил арестовать Коцабу на два месяца.