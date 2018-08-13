Капитан «Механика Погодина» рассказал подробности о захвате танкера на Украине

Москва, 13 августа. У заблокированного на Украине танкера «Механик Погодин» было разрешение на вход в порт Херсона.

Об этом ТАСС сообщил капитан судна Михаил Замятин, уточнив, что власти Украины и все ответственные службы обладали полной информацией о танкере и его собственнике, ведь первое уведомление о заходе в порт было направлено за три дня до прибытия.

«В случае наличия каких-либо претензий со стороны Украины, имелись все возможности для ограничения захода судна в акваторию порта», — резюмировал капитан танкера «Механик Погодин».

Напомним, ранее стало известно о том, что служба безопасности Украины намерена арестовать танкер «Механик Погодин», который прибыл в морской торговый порт Херсона 10 августа.

Добавим, что российское судно выполняло перевозку дизельного топлива из Туркмении на Украину по договору в интересах канадской компании. По словам Замятина, ранее у танкера не было проблем с заходом в другие порты Украины, пишет «Газета.ru».