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Капитан «Механика Погодина» рассказал подробности о захвате танкера на Украине
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    Капитан «Механика Погодина» рассказал подробности о захвате танкера на Украине

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    Капитан «Механика Погодина» рассказал подробности о захвате танкера на Украине

    Москва, 13 августа. У заблокированного на Украине танкера «Механик Погодин» было разрешение на вход в порт Херсона.

    Об этом ТАСС сообщил капитан судна Михаил Замятин, уточнив, что власти Украины и все ответственные службы обладали полной информацией о танкере и его собственнике, ведь первое уведомление о заходе в порт было направлено за три дня до прибытия.

    «В случае наличия каких-либо претензий со стороны Украины, имелись все возможности для ограничения захода судна в акваторию порта», — резюмировал капитан танкера «Механик Погодин».

    Напомним, ранее стало известно о том, что служба безопасности Украины намерена арестовать танкер «Механик Погодин», который прибыл в морской торговый порт Херсона 10 августа.

    Добавим, что российское судно выполняло перевозку дизельного топлива из Туркмении на Украину по договору в интересах канадской компании. По словам Замятина, ранее у танкера не было проблем с заходом в другие порты Украины, пишет «Газета.ru».

    Автор: Константин Терехов
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