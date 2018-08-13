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В Госдуме предложили запретить называть ненатуральный продукт «колбасой»
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    В Госдуме предложили запретить называть ненатуральный продукт «колбасой»

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    В Госдуме предложили запретить называть ненатуральный продукт «колбасой»

    Москва, 13 августа. Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов выступил с предложением о запрете называть ненатуральный продукт «колбасой».

    По словам парламентария, продукт, в составе которого содержится менее 50% мяса должен называться «имитацией колбасного изделия». Сообщается, что политик уже направил соответствующее письмо главе Министерства промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.

    «Логичным шагом со стороны государства… стал бы запрет для производителей и продавцов всех уровней на использование названий для таких продуктов, вводящих покупателей в заблуждение», — подчеркнул Милонов.

    Ранее Газета.ру сообщала, что американские ученые из университета Джонса Хопкинса заявили, что нитритная соль в мясе может приводить к маниакальным приступам. Напомним, что нитрит продлевает срок хранения мясных продуктов. 

    Автор: Ирина Новикова
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