В Госдуме предложили запретить называть ненатуральный продукт «колбасой»

Москва, 13 августа. Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов выступил с предложением о запрете называть ненатуральный продукт «колбасой».

По словам парламентария, продукт, в составе которого содержится менее 50% мяса должен называться «имитацией колбасного изделия». Сообщается, что политик уже направил соответствующее письмо главе Министерства промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.

«Логичным шагом со стороны государства… стал бы запрет для производителей и продавцов всех уровней на использование названий для таких продуктов, вводящих покупателей в заблуждение», — подчеркнул Милонов.

Ранее Газета.ру сообщала, что американские ученые из университета Джонса Хопкинса заявили, что нитритная соль в мясе может приводить к маниакальным приступам. Напомним, что нитрит продлевает срок хранения мясных продуктов.