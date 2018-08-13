С Камчатки в Арктику: истребители МиГ-31 без посадки преодолели расстояние в 4 тыс. км

Москва, 13 августа. Летчики морской авиации Тихоокеанского флота на истребителях МиГ-31 выполнили беспосадочный перелет с Камчатки в Арктику.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, в общей сложности длина беспосадочного перелета составила более четырех тысяч километров, в воздухе летчики провели более пяти часов.

Группа истребителей МиГ-31 вылетела с аэродрома в Камчатском крае, пролетев более 1600 километров самолеты над Анадырем совершили дозаправку. Продолжив полет, МиГ-31 долетели до побережья Чукотского моря. На обратном пути была совершена вторая дозаправка.

Как пишет «Газета.ru», в пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что в этом году это был второй беспосадочный полет камчатских летчиков-истребителей в районы Арктики.