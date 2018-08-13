Меню
Общество
Экс-ведущий «Взгляда» прокомментировал версию убийства Листьева из-за рекламы
Весь мир
Опубликован рейтинг самых популярных городских автомобилей в 2018 году
Следующая новость
Загрузка...

    Экс-ведущий «Взгляда» прокомментировал версию убийства Листьева из-за рекламы

    3730

    Экс-ведущий «Взгляда» прокомментировал версию убийства Листьева из-за рекламы

    Москва, 13 августа. Бывший ведущий программы «Взгляд» Александр Политковский выразил несогласие с предположением об убийстве журналиста Владислава Листьева из-за введенного им моратория на рекламу.

    Политковский прокомментировал версию о причастности к убийству Листьева олигарха Бориса Березовского, высказанную его бывшим коллегой Дмитрием Захаровым. По его словам, решение об отказе от трансляции рекламы было принято не лично Листьевым, а советом директоров ОРТ, «поэтому стрелять в Листьева — это все равно что стрелять в телевизор».

    Также он подчеркнул, что проще всего повесить вину на человека, который уже не может себя оправдать.

    Ранее Газета.ру сообщала, что генеральный директор телеканала ОРТ Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома на Новокузнецкой улице. Преступление остается не раскрытым.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.