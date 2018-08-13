Экс-ведущий «Взгляда» прокомментировал версию убийства Листьева из-за рекламы

Москва, 13 августа. Бывший ведущий программы «Взгляд» Александр Политковский выразил несогласие с предположением об убийстве журналиста Владислава Листьева из-за введенного им моратория на рекламу.

Политковский прокомментировал версию о причастности к убийству Листьева олигарха Бориса Березовского, высказанную его бывшим коллегой Дмитрием Захаровым. По его словам, решение об отказе от трансляции рекламы было принято не лично Листьевым, а советом директоров ОРТ, «поэтому стрелять в Листьева — это все равно что стрелять в телевизор».

Также он подчеркнул, что проще всего повесить вину на человека, который уже не может себя оправдать.

Ранее Газета.ру сообщала, что генеральный директор телеканала ОРТ Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома на Новокузнецкой улице. Преступление остается не раскрытым.