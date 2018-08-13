Украинский пункт пропуска «Каланчак» на границе с Крымом возобновил работу
Киев, 13 августа. Расположенный на границе с Крымом украинский пункт пропуска «Каланчак» возобновил работу в штатном режиме.
Информацию об этом распространила государственная пограничная служба Украины, по данным которой КПП въезда и выезда вернулся к обычной работе накануне вечером в 17.30.
Как напоминает «Газета.ru», пункт пропуска в общей сложности в штатном режиме не работал порядка 6,5 часов, в результате в «Каланчаке» скопилась пробка из полсотни автомобилей.
Накануне с 11 утра (по московскому времени) до 15:20 не представлялось возможным проехать в обе стороны. После этого автомобили стали выпускать в украинском направлении, в 17.30 – в обоих.
Как накануне писала «Свободная пресса», причина срыва штатной работы контрольно-пропускного пункта — сбой базы данных украинской таможни.