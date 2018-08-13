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Украина
Украинский пункт пропуска «Каланчак» на границе с Крымом возобновил работу
Украина
Украинский пункт пропуска «Каланчак» на границе с Крымом возобновил работу
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    Украинский пункт пропуска «Каланчак» на границе с Крымом возобновил работу

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    Украинский пункт пропуска «Каланчак» на границе с Крымом возобновил работу

    Киев, 13 августа. Расположенный на границе с Крымом украинский пункт пропуска «Каланчак» возобновил работу в штатном режиме.

    Информацию об этом распространила государственная пограничная служба Украины, по данным которой КПП въезда и выезда вернулся к обычной работе накануне вечером в 17.30.

    Как напоминает «Газета.ru», пункт пропуска в общей сложности в штатном режиме не работал порядка 6,5 часов, в результате в «Каланчаке» скопилась пробка из полсотни автомобилей.

    Накануне с 11 утра (по московскому времени) до 15:20 не представлялось возможным проехать в обе стороны. После этого автомобили стали выпускать в украинском направлении, в 17.30 – в обоих.

    Как накануне писала «Свободная пресса», причина срыва штатной работы контрольно-пропускного пункта — сбой базы данных украинской таможни.

    Автор: Константин Терехов
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