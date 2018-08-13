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Мощное землетрясение произошло на Аляске
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    Мощное землетрясение произошло на Аляске

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    Мощное землетрясение произошло на Аляске

    Джуно, 13 августа. На севере Аляски зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0.

    Информацию об этом распространила Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, по данным которой землетрясение произошло к юго-западу от населенного пункта Кактовик.

    Толчки были зафиксированы в 23.15 по московскому времени в воскресенье 12 августа в 65 километрах к юго-западу от города, очаг землетрясения находился на глубине около 12 километров.

    К слову, это уже второе за день землетрясение в этом районе Аляски – несколькими часами ранее специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5 в 76 километрах от населенного пункта.

    По данным местных СМИ, жертв и разрушений в результате стихийного бедствия, предварительно, нет, сообщает «Газета.ru».

    Автор: Константин Терехов
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