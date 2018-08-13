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ООН: около 40 млн американцев живут в нищете
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    ООН: около 40 млн американцев живут в нищете

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    ООН: около 40 млн американцев живут в нищете

    Нью-Йорк, 13 августа. Специальный представитель генерального секретаря ООН по вопросам бедности и правам человека Филип Альстон заявил, что примерно 40 миллионов американцев живут в условиях нищеты.

    В докладе Альстона говорится, что политика действующего президента США Дональда Трампа существенно усугубит сложившуюся ситуацию. В частности, отмечается, что новые налоговые льготы для богатых, принятые администрацией США, спровоцируют провал социальной политики, так как в результате будут отменены многие программы поддержки малообеспеченных граждан — к примеру, из-за реформ Трампа 20 миллионов бедных и среднеобеспеченных жителей США потеряют возможность получить медицинскую страховку.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в декабре прошлого года Альстон после визита в Соединенные Штаты заявил, что каждый восьмой американец оказался за чертой бедности. По его словам, американская мечта стремительно превращается в американскую иллюзию. 

    Автор: Ирина Новикова
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