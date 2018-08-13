«Почему вы подрываете партнерство?»: Эрдоган потребовал от США вернуться в правовое русло

Анкара, 13 августа. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал власти Соединенных Штатов Америки вернуться в правовое русло.

Заявление на тему президент Турции сделал во время выступления перед населением города Трабзон, подчеркнув, что его страна всегда «действует, исходя из норм международного права».

Особо Эрдоган в своей речи остановился на некоторых моментах, таких как повышение пошлин на товары из Турции, а также попытках США добиться освобождения пастора Брансона с помощью санкций, сообщает «Газета.ru».

«Разве мы не вместе в НАТО? Разве мы не стратегические партнеры? Что с вами произошло, почему вы подрываете это партнерство?», — заявил президент Турции, обращаясь к властям США.

По мнению Эрдогана, цель Соединенных Штатов — заставить Турцию сдаться во всех областях, от финансов до политики, а также заставить страну и «весь турецкий народ преклонить колени».