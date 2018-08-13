Минфин РФ не планирует изымать часть доходов у бизнеса — Силуанов

Москва, 13 августа. Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство не намерено заниматься изъятием у бизнеса части сверхдоходов.

По словам министра, бизнесмены могут передавать часть полученной прибыли государству в добровольном порядке. При этом, он подчеркнул, что власти должны стимулировать желание владельцев компаний вкладывать средства в развитие производства и создание новые рабочих мест на территории страны.

«Что важнее: получить ресурс и потерять доверие, или все-таки сохранить доверие, стабильность, но те дополнительные ресурсы, полученные от девальвации рубля, все-таки будут работать в экономике в этих предприятиях?», — отметил Силуанов.

Ранее Газета.ру сообщала, что помощник президента по вопросам экономики Андрей Белоусов выступил с предложением изымать «сверхдоходы» у 14 российских компаний. По его словам, основной целью данной инициативы является более равномерное распределение налоговой нагрузки.