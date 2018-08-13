Джонсон потребовал от Мэй «положить конец позору Британии»

Лондон, 13 августа. Премьер Великобритании Тереза Мэй должна отменить «абсурдно высокий» гербовый сбор, заявил экс-глава британского МИД Борис Джонсон в своей колонке для The Telegraph.

Он назвал отсутствие доступного жилья «самым большим и самым неотложным кризисом», с которым сталкивается страна, а ситуацию на рынке жилья — «позором Британии».

Экс-министр обрушился с критикой на Мэй в ответ на ее заявления относительно слов Джонсона, сравнившего женщин в бурках с бандитами и почтовыми ящиками. В своей колонке политик не упомянул о скандале, разразившемся после его слов, и вместо этого решил сместить акцент в дебатах с Мэй на тему на жилья.

«Он предупреждает о надвигающемся кризисе доверия к капитализму, который наступит, если правительство не сможет помочь молодым людям купить дом, и призывает министров отменить гербовый сбор — налог, который большинство покупателей жилья должны заплатить», — пишет издание.

«Это позор, и вы не можете ожидать, что молодые люди будут автоматически сочувствовать капитализму, когда им будет так трудно приобретать капитал», — заявил Джонсон.

Он пожаловался на низкое качество жилья и потребовал от Мэй «положить конец позору Британии», пишет The Telegraph.