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Джонсон потребовал от Мэй «положить конец позору Британии»
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    Джонсон потребовал от Мэй «положить конец позору Британии»

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    Джонсон потребовал от Мэй «положить конец позору Британии»

    Лондон, 13 августа. Премьер Великобритании Тереза Мэй должна отменить «абсурдно высокий» гербовый сбор, заявил экс-глава британского МИД Борис Джонсон в своей колонке для The Telegraph.

    Он назвал отсутствие доступного жилья «самым большим и самым неотложным кризисом», с которым сталкивается страна, а ситуацию на рынке жилья — «позором Британии».

    Экс-министр обрушился с критикой на Мэй в ответ на ее заявления относительно слов Джонсона, сравнившего женщин в бурках с бандитами и почтовыми ящиками. В своей колонке политик не упомянул о скандале, разразившемся после его слов, и вместо этого решил сместить акцент в дебатах с Мэй на тему на жилья.

    «Он предупреждает о надвигающемся кризисе доверия к капитализму, который наступит, если правительство не сможет помочь молодым людям купить дом, и призывает министров отменить гербовый сбор — налог, который большинство покупателей жилья должны заплатить», — пишет издание.

    «Это позор, и вы не можете ожидать, что молодые люди будут автоматически сочувствовать капитализму, когда им будет так трудно приобретать капитал», — заявил Джонсон.

    Он пожаловался на низкое качество жилья и потребовал от Мэй «положить конец позору Британии», пишет The Telegraph.

    Автор: Катерина Михайлиди
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