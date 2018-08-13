Меню
Весь мир
В NASA подтвердили готовность встретиться с Рогозиным
Украина
Украинский пункт пропуска «Каланчак» на границе с Крымом возобновил работу
Следующая новость
Загрузка...

    В NASA подтвердили готовность встретиться с Рогозиным

    102

    В NASA подтвердили готовность встретиться с Рогозиным

    Вашингтон, 13 августа. Руководство Американского национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства подтвердило готовность встретиться с директором корпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным.

    Информацию об этом распространил руководитель NASA Джим Брайденстайн во время интервью для телеканала C-SPAN, заявив, что намерен встретиться с Рогозиным в ближайшем будущем.

    При этом, по словам директора Американского национального управления по аэронавтике,  в настоящее время стороны работают над тем, как сохранить отношения с учетом некоторых ограничений во взаимоотношениях США и России.

    «Мы работаем над сохранением отношений с учетом ограничений. И уверен, что мы сможем это разрешить», — резюмировал руководитель NASA.

    В NASA подтвердили готовность встретиться с Рогозиным

    Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, стало известно, что  встреча руководителей «Роскосмоса» и NASA состоится в октябре во время во время запуска транспортного корабля «Союз МС-10» с космодрома «Байконур».

    Автор: Константин Терехов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.