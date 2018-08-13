В NASA подтвердили готовность встретиться с Рогозиным

Вашингтон, 13 августа. Руководство Американского национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства подтвердило готовность встретиться с директором корпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным.

Информацию об этом распространил руководитель NASA Джим Брайденстайн во время интервью для телеканала C-SPAN, заявив, что намерен встретиться с Рогозиным в ближайшем будущем.

При этом, по словам директора Американского национального управления по аэронавтике, в настоящее время стороны работают над тем, как сохранить отношения с учетом некоторых ограничений во взаимоотношениях США и России.

«Мы работаем над сохранением отношений с учетом ограничений. И уверен, что мы сможем это разрешить», — резюмировал руководитель NASA.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, стало известно, что встреча руководителей «Роскосмоса» и NASA состоится в октябре во время во время запуска транспортного корабля «Союз МС-10» с космодрома «Байконур».