Срок обращения за выплатой по ОСАГО в РФ могут ограничить из-за мошенников

Москва, 13 августа. Российский союз автостраховщиков подготовил поправки в закон об ОСАГО, согласно которым автомобилисты смогут обращаться за выплатами только в течение пяти дней после ДТП.

Сообщается, что страховщики предложили Министерству финансов РФ ввести для автомобилистов пятидневный срок обращения за выплатой по ОСАГО для того, чтобы избежать спорных ситуаций и мошенничества.

Эксперты пояснили, что при отсутствии временных ограничений страховые компании испытывают сложности при разборе обстоятельств аварии, говорится в материале газеты Ведомости. Официального комментария от Министерства финансов по данному вопросу пока не поступало.

Ранее Газета.ру сообщала, что Министерстве финансов РФ разработало законопроект об изменениях в системе ОСАГО, согласно которым стоимость полиса может быть рассчитана с учетом стиля вождения.