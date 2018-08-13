Сирия: станция, поставляющая питьевую воду в Дамаск, работает на полную мощность

Дамаск, 13 августа. Насосная станция, поставляющая питьевую воду в столицу Сирии, работает на полную мощность.

Таким образом, как рассказал журналистам главный инженер находящегося в Айн аль-Фидже предприятия ЖКХ Аззам Догоз, станция практически полностью обеспечивает водой жителей Дамаска.

«Сейчас наша станция перекачивает 400 тысяч кубометров воды в сутки — это почти полностью обеспечивает потребности города и 20% от потребности пригородов Дамаска», — добавил специалист.

Как напоминает РИА Новости, впервые насосы на этой станции были установлены около 70 лет назад. Два года назад Айн аль-Фиджу, которая находится в нескольких километрах от столицы Сирии, захватили боевики.

Окончательно выдавить террористов с территории насосной станции удалось в начале 2018-го года. После проведения всех ремонтных и восстановительных работ, станция приступила к работе на полную мощность.

Как добавил Аззам Догоз, в настоящий момент на водозаборе работают около 100 человек, которые занимаются обслуживанием нового оборудования из Норвегии и Финляндии.