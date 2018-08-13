Эсминец ВМС США Carney вошел в Черное море

Вашингтон, 13 августа. Эсминец военно-морских сил США Carney накануне вошел в Черное море.

Сообщение об этом распространила пресс-служба Шестого флота американских ВМС, добавив, что корабль прибыл «с целью проведения операций по обеспечению безопасности на море».

«Прибытие Carney в Черное море демонстрирует нашу неизменную приверженность безопасности и стабильности в регионе», — цитирует командующего эсминца Тайсона Юнга «Газета.ru».

При этом, как напоминает издание, корабли военно-морских сил нечерноморских государств имеют право находиться в водах Черного моря не более трех недель. Этот пункт прописан в конвенции Монтре от 1936 года.

Добавим, что эсминец Carney — корабль типа Arleigh Burke, длина которого составляет 154 метров, а водоизмещение — 9 тысяч тонн. Эсминец спустили на воду в 1996 году, Carney оснащен системой противоракетной обороны Aegis.