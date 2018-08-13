Трамп поддержал байкеров, бойкотирующих Harley-Davidson

Вашингтон, 13 августа. Президент США Дональд Трамп выразил одобрение инициативе американских байкеров по бойкоту компании Harley-Davidson, в случае, если та выведет часть производства из США.

«Многие владельцы Harley-Davidson планируют объявить компании бойкот, если та переместит свое производство за границу. Прекрасно! Есть множество других компаний, включая конкурентов Harley», — говорится в сообщении американского главы в Twitter.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент США Дональд Трамп раскритиковал компанию Harley-Davidson за намерение перенести производство за пределы страны — в Таиланд. Американский лидер пообещал мотопроизводителю большие проблемы.

Напомним, что Еврокомиссия ввела дополнительные пошлины размером 25% на импорт определенных американских товаров в Евросоюз, включая мотоциклы Harley-Davidson.