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«Я шокирован»: экс-адвокат Трампа прокомментировал сообщения о съеденном секретном документе
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    «Я шокирован»: экс-адвокат Трампа прокомментировал сообщения о съеденном секретном документе

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    «Я шокирован»: экс-адвокат Трампа прокомментировал сообщения о съеденном секретном документе

    Вашингтон, 13 августа. Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что утверждение экс-помощницы американского главы Омаросы Манигол-Ньюман о том, что Трамп съел конфиденциальный документ не соответствует действительности.

    По словам Коэна, ему позвонили десятки журналистов с просьбой прокомментировать данное заявление Манигол-Ньюман.

    «Я не видел ничего подобного, и я шокирован тем, что кто-то мог воспринять это всерьез», — говорится в сообщении юриста в микроблоге в Twitter.

    Ранее Газета.ру сообщала, что Омароса Маниголт-Ньюман в своей книге воспоминаний рассказала о том, как Трамп съел секретную записку. По словам писательницы, она застала Трампа за поеданием какой-то записки после встречи президента со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном в Овальном кабинете Белого дома. В свою очередь, Трамп назвал экс-сотрудницу Белого дома «жалким человеком».

    Автор: Ирина Новикова
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