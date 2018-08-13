«Переваливать ответственность проще»: посольство РФ ответило на обвинения во «влиянии» на протесты в Шарлотсвилле

Вашингтон, 13 августа. Посольство РФ в США заявило, что обвинения в причастности российской стороны к протестам в Шарлоттсвилле являются абсурдными.

По словам дипломатов, американские власти пытаются переложить ответственность на других, не занимаясь решением внутренних проблем.

«Возникает вопрос: где хотя бы один факт в подтверждение этих инсинуаций? Их нет в принципе, как нет ни единого доказательства других, столь же абсурдных обвинений в адрес России во вмешательстве в американские внутренние дела», — подчеркивается в заявлении российской дипмиссии в социальной сети Facebook.

«Учитывая безответственное поведение американских политиков, не удивимся, если и в организации протестов в Вашингтоне 12 августа 2018 года, приуроченных к годовщине Шарлотсвилля, тоже обвинят Россию», — добавили в посольстве.

Напомним, что в минувшую субботу член Конгресса США от штата Вирджиния республиканец Томас Гарретт заявил, что ФБР считает протесты в Шарлотсвилле связанными с «влиянием России» на внутренние дела Соединенных Штатов.