«Вы оскорбляете поклонников»: Пригожин посоветовал Вайкуле не выступать в России

Москва, 13 августа. Продюсер Иосиф Пригожин посоветовал певице Лайме Вайкуле не приезжать с концертами в Россию после ее заявления о Крыме. Во время визита в Одессу артистка заявила, что не стала бы выступать в Крыму ни за какие деньги.

Пригожин назвал лицемерием действия артистов, которые зарабатывают на корпоративах в России, но не хотят ехать в Крым.

«И это нечестно по отношению к обществу. Тогда не надо приезжать в Россию и выступать на корпоративах. А то получается, что артист не может поехать в Крым, но приезжает за деньгами «в страну-агрессора». Где логика?» — заявил Пригожин НСН.

Продюсер заявил, что не ожидал подобных высказываний от Вайкуле, которая «всегда была аполитична».

«Когда вы делаете такое заявление, вы оскорбляете огромное количество своих поклонников», — подчеркнул Пригожин в интервью РИА Новости.

Напомним, Вайкуле перед концертом в Одессе заявила, что «европейцам» запрещено посещать Крым, поэтому она не поедет на полуостров, какой бы гонорар ей ни предлагали, пишет RT.