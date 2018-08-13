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Депутат бундестага рассказала о страхе США перед сотрудничеством РФ и Германии
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    Депутат бундестага рассказала о страхе США перед сотрудничеством РФ и Германии

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    Депутат бундестага рассказала о страхе США перед сотрудничеством РФ и Германии

    Берлин, 13 августа. Депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что Соединенные Штаты опасаются объединения российских ресурсов и немецких технологий.

    «Соединенные Штаты всегда боялись объединения российских ресурсов и немецкой технологии — и правильно делают», — сказала Вагенкнехт.

    По словам лидера немецкой партии «Левые», Вашингтон преследует исключительно собственные интересы, которые противоречат интересам Евросоюза.

    «США преследуют свои собственные интересы, а с приходом Трампа они прибегли к агрессивным способам. Их интересы противоречат европейским в важнейших вопросах — и не только экономических», — отметила парламентарий.

    «Мы не должны подчиняться политике, которая противоречит нашим интересам», — подчеркнула она, добавив, что Европейский союз должен развивать плодотворные отношения с Москвой.

    Ранее Газета.ру сообщала, что лидер фракции «Альтернатива для Германии» Александр Гауланд заявил, что антироссийские санкции наносят экономике двух стран и являются бессмысленными.

    Автор: Ирина Новикова
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