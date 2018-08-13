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Весь мир
Режим ЧС объявлен на греческом острове Эвбея из-за пожаров, жителей эвакуируют
Весь мир
Режим ЧС объявлен на греческом острове Эвбея из-за пожаров, жителей эвакуируют
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    Режим ЧС объявлен на греческом острове Эвбея из-за пожаров, жителей эвакуируют

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    Режим ЧС объявлен на греческом острове Эвбея из-за пожаров, жителей эвакуируют

    Афины, 12 августа. Чрезвычайное положение объявлено на греческом острове Эвбея в связи с сильными лесными пожарами. Об этом сообщил губернатор области Центральная Греция Костас Бакояннис.

    «Мы только что объявили чрезвычайное положение в муниципалитете. Призываем всех следовать указаниям полиции», — заявил Бакояннис в Facebook.

    Еще один очаг возгорания на острове вспыхнул днем 12 августа. Из-за ветра и сухой жаркой погоды огонь быстро распространяется. Ликвидации возгорания препятствует также сложный рельеф.

    Как пишет «Газета.ru» из-за сильных лесных пожаров в Греции погибли около 94 человек.

    «На национальной трассе Халкида — Эдипсосос созданы два пункта контроля: на 16-м километре и 49-м километре», — сообщает пожарная служба Греции.

    В ликвидации стихийного бедствия участвуют более 200 спасателей, несколько десятков техники, в том числе 6 самолетов и 9 вертолетов, и военные, передает телеканал «360».

     

    Автор: Катерина Михайлиди
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