Режим ЧС объявлен на греческом острове Эвбея из-за пожаров, жителей эвакуируют
Афины, 12 августа. Чрезвычайное положение объявлено на греческом острове Эвбея в связи с сильными лесными пожарами. Об этом сообщил губернатор области Центральная Греция Костас Бакояннис.
«Мы только что объявили чрезвычайное положение в муниципалитете. Призываем всех следовать указаниям полиции», — заявил Бакояннис в Facebook.
Еще один очаг возгорания на острове вспыхнул днем 12 августа. Из-за ветра и сухой жаркой погоды огонь быстро распространяется. Ликвидации возгорания препятствует также сложный рельеф.
Как пишет «Газета.ru» из-за сильных лесных пожаров в Греции погибли около 94 человек.
«На национальной трассе Халкида — Эдипсосос созданы два пункта контроля: на 16-м километре и 49-м километре», — сообщает пожарная служба Греции.
В ликвидации стихийного бедствия участвуют более 200 спасателей, несколько десятков техники, в том числе 6 самолетов и 9 вертолетов, и военные, передает телеканал «360».
Συγκλονιστικό βίντεο (από τον Βαγγέλη Ταψή)— Dimitris_Zaharakis (@Dim_Zaharakis) August 12, 2018
την ώρα που πιάνουν επ αυτοφόρω εμπρηστες να βάζουν κ άλλες εστίες!!!#φωτιά #Κοντοδεσπότι #Ψαχνα #Ευβοια #πυρκαγιά #Πυρκαγια_Ευβοια pic.twitter.com/ONpfBsHEzb