В Сенате назвали условие для улучшения отношений США и России

Вашингтон, 13 августа. Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что возможность для улучшения отношений между Россией и Соединенными Штатами существует, но для этого должно быть выполнено одно принципиальное условие.

По словам Грэма, для того, чтобы отношения между Москвой и Вашингтоном начали налаживаться, России необходимо изменить свое поведение.

«Я не возражаю против того, чтобы иметь лучшие отношения с Россией. Им просто нужно вести себя лучше для того, чтобы достичь этой цели», —отметил республиканец.

Вместе с тем, он подчеркнул, что приветствует решение американских властей о введении нового пакета санкций в отношении России. Грэм объяснил свою позицию тем, что, по его мнению, Россия продолжает вмешиваться в избирательный процесс в США, а также причастна к отравлению в британском Солсбери семьи бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Я на сто процентов уверен, что они продолжают вмешиваться в наши выборы. Они намереваются подорвать избирательный процесс 2018 года», — сказал влиятельный американский политик, намекая на ожидающиеся промежуточные выборы в Конгресс.

«Никогда не будет лучших отношений с Путиным, пока он ведет себя таким образом. Я признателен Трампу за то, что он дает отпор», — резюмировал Грэм.

Ранее в Конгрессе США внесли законопроект, ужесточающий санкционный режим в отношении России. Стоит отметить, что Грэм выступил одним из соавторов документа. Помимо этого, американские власти объявили, что с 22 августа будут введены новые антироссийские санкции из-за приписываемой Москве причастности к отравлению в Великобритании семьи Скрипалей.

Ранее Газета.ру сообщала, что официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что США вводят новые санкции против России, так как исчерпали «ресурсы для развития». По ее словам, в данный момент российские власти «прорабатывают» ответные меры на новые американские санкции.

Напомним, что российская сторона неоднократно отвергала обвинения в причастности к отравлению в Солсбери и вмешательству в выборы президента США.