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Четыре человека стали жертвами ДТП в Курганской области
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    Четыре человека стали жертвами ДТП в Курганской области

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    Четыре человека стали жертвами ДТП в Курганской области

    Курган, 13 августа. Пресс-служба Курганского областного центра медицины катастроф сообщила, что четыре человека, в том числе два ребенка, стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Кетовском районе области.

    Сообщается, что в воскресенье в 21:15 по местному времени (19:15 по московскому времени) на 278 км трассы Р-254 «Иртыш» произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей.

    Отмечается, что еще один ребенок и мужчина получили травмы и были госпитализированы, информация о их состоянии не уточняется.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в субботу на трассе А108 в Ступинском районе Московской области произошло столкновение шести легковых автомобилей и грузового автомобиля с полуприцепом. В результате столкновения один человек погиб, ещё четверо получили ранения различной степени тяжести.

    Автор: Ирина Новикова
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